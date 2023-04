Covid, Schillaci: “pandemia alle spalle, nessun problema per le scorte di vaccini”

MeteoWeb

“Abbiamo una scorta di vaccini Covid superiore alle necessità ma credo che dopo 3 anni di sofferenza la pandemia l’abbiamo lasciata alle spalle“: è quanto ha affermato oggi il Ministro della Salute Orazio Schillaci in un’intervista a Tg1 Mattina, sottolineando che in autunno “è chiaro che ci sarà una vaccinazione che consiglieremo ai pazienti fragili e anziani“.

Per quanto riguarda la notizia su un futuro vaccino Mrna in grado di debellare tumori e infarti, Schillaci ha commentato: “Un’ottima notizia per i tanti malati oncologici e per le persone affette da malattie cardiovascolari. Credo che siamo a una svolta, ci vorrà ancora del tempo ma è fondamentale ribadire l’importanza della ricerca“. “La speranza è avere vaccini efficaci per combattere il cancro, che rimane un big killer. L’auspicio è che questi vaccini siano per tutti“.

Infine, in riferimento al numero chiuso a Medicina, il Ministro ha spiegato: “Ci sarà un allargamento del numero programmato a Medicina ma non un superamento del numero chiuso. Già da quest’anno il numero di iscrivibili aumenterà del 20-30%“. Tuttavia, “la vera carenza, che non è solo italiana, è sugli infermieri; sui medici abbiamo una gobba pensionistica, ma in realtà non mancano così tanti medici. Verrà aumentato il numero degli iscritti a Medicina ma i risultati si vedranno tra 6-8 anni“. Quindi, “dobbiamo agire per far tornare i medici nel pubblico rendendo più attrattivo il Ssn. Sugli infermieri stiamo cercando soluzioni“.