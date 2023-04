Schillaci: “Verso allentamento dell’uso delle mascherine in ospedale”

MeteoWeb

“Andiamo verso un allenamento dell’uso delle mascherine in ospedale” il cui obbligo scade il 30 aprile. Così il ministro della Salute, Schillaci a margine della conferenza stampa sul via libera ai nuovi Lea. “Domani ci sarà una riunione e decideremo, ma si va verso un allentamento. Le mascherine si manterranno probabilmente nei reparti per i pazienti a rischio e imunodepressi”, ha concluso.