Scialpinisti travolti da una valanga al Pizzo di Rodes

Paura nel primo pomeriggio di oggi sulle Alpi Orobie, in Valtellina, per una valanga nella zona in cui erano impegnati quattro scialpinisti lombardi. Si trovavano poco al di sotto della cima del Pizzo di Rodes, in territorio comunale di Piateda (Sondrio), quando una massa di neve si è staccata; una persona è rimasta sotto la neve, un’altra in modo parziale. L’intervento di soccorso è scattato poco prima delle 13 per il Soccorso Alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del CNSAS.

Gli scialpinisti erano tutti dotati di Artva, l’apparecchio che rileva la posizione dell’investito da valanga, e del necessario per praticare l’autosoccorso e sono intervenuti subito. Poco dopo è arrivato l’elicottero di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dall’aviosuperficie di Caiolo, che ha sempre a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS, con una unità cinofila da soccorso in valanga (UCV). Pronta a partire anche una squadra territoriale, con i militari del SAGF – Soccorso Alpino Guardia di Finanza per eventuale supporto all’équipe dell’elisoccorso. Due persone sono state portate in ospedale per accertamenti. Gli altri due illesi riaccompagnati sul fondovalle.