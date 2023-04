Si apre un crepaccio e lo sciatore vi precipita dentro: spaventoso VIDEO dalle Alpi Svizzere

MeteoWeb

Tanta paura per uno sciatore sulle Alpi Svizzere. L’uomo stava percorrendo una pista sulla montagna di Meije, quando all’improvviso è finito in un crepaccio che si è aperto davanti a lui. La caduta è testimoniata da uno spaventoso video registrato con la telecamera posta sopra il casco. Tutto avviene molto velocemente: lo sciatore cade nel crepaccio, precipitando a grande velocità, ma riesce in qualche modo a rallentare la caduta con gli sci.

Non si sa quando sia avvenuto di preciso l’incidente. Le incredibili immagini sono state postate sui social il 18 aprile dalla pagina Les Powtos. Per fortuna, l’incidente non ha avuto gravi conseguenze. L’uomo è stato soccorso dalle persone che sciavano insieme a lui: è stato aiutato ad uscire dal crepaccio con alcune corde.