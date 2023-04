Hosta A.I, la piattaforma IA in grado di svolgere valutazioni sugli immobili

MeteoWeb

Creare valutazioni dettagliate degli immobili e’ facile come scattare una foto. Lo dimostra la piattaforma Hosta A.I, sviluppata per la prima volta dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT). La startup Hosta A.I., fondata dall’attuale Chief Executive Officer (CEO), Henriette Fleischmann e dalla presidente esecutiva e Chief Technology Officer (CTO), Rachelle Villalon, analizza le immagini per produrre misure precise degli spazi, planimetrie dettagliate, modelli 3D delle stanze e distinte dei materiali. Puo’ anche stimare le condizioni dei materiali per valutare i danni e identificare i rischi, come l’uso di materiali infiammabili o rapporti sprinkler/volume inadeguati.

“Difficilmente appaltatori e compagnie assicurative giungono alla stessa stima – afferma Fleischmann – la nostra tecnologia sta accelerando questi processi e riducendo l’attrito per il perito, l’appaltatore e il consumatore; stiamo aiutando le persone a riparare le loro case piu’ rapidamente, in modo che possano sentirsi di nuovo a casa”. Hosta A.I. sta attualmente collaborando con assicurazioni, appaltatori e istituti di credito ipotecario per fornire a tutti informazioni rapide e precise sull’ambiente in cui vivono.

Oggi, chiunque si trovi in una casa o in un cantiere puo’ cliccare su un link e seguire le indicazioni di Hosta A.I. per scattare foto con il proprio telefono. Una volta caricate le foto, Hosta A.I. utilizza l’intelligenza artificiale per creare automaticamente planimetrie e modelli di Computer-Aided Design (CAD).

Il software Hosta A.I.

Oltre alle misure, il software e’ in grado di classificare tutti gli oggetti e i materiali presenti nella stanza per creare una distinta materiali dettagliata, un’informazione fondamentale per determinare il costo di un progetto. La tecnologia Hosta A.I. comporta un grande risparmio di tempo e di denaro: riduce dell’80% il tempo delle valutazioni immobiliari, evitando gli errori associati alle valutazioni manuali.

“Il perito assicurativo riceve un pacchetto che gli consente di creare una stima del sinistro in pochi minuti“, spiega Fleischmann. “Ci siamo resi conto che le grandi compagnie assicurative fanno stime migliaia di volte al giorno. Questo equivale a un grande risparmio di tempo e di denaro”. La piattaforma Hosta A.I. e’, inoltre, green e sostenibile. “Penso che ci sia l’opportunita’ di accelerare la transizione verso edifici piu’ efficienti dal punto di vista energetico; possiamo capire come il calore si muove in una stanza. Ci sono molte applicazioni in tutti i settori che richiedono la comprensione dell’ambiente costruito” afferma Fleischmann.

“La nostra visione e’ quella di ridurre le emissioni di carbonio guidando la transizione mondiale verso la valutazione virtuale delle proprieta’ “, continua Fleischmann. “Stiamo facendo in modo che ci sia un cambiamento nell’intero settore, non solo in quello assicurativo, ma nell’intero ambiente costruito” conclude la fondatrice.