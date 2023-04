Migliorare gli scuolabus potrebbe portare a più giorni di scuola

MeteoWeb

La sostituzione degli scuolabus più vecchi potrebbe ridurre l’esposizione degli studenti a livelli elevati di gas di scarico diesel che possono influire sulla loro salute e portare a perdere la scuola, con il potenziale risultato di 1,3 milioni di giorni in più di frequenza scolastica all’anno negli Stati Uniti. I risultati, pubblicati su Nature Sustainability, forniscono prove a favore del proseguimento di un programma dell’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (EPA) per aiutare i distretti scolastici a migliorare i loro veicoli.

Ogni giorno, negli Stati Uniti, circa 25 milioni di studenti di varie età si recano a scuola in autobus. L’inquinamento prodotto dai gas di scarico diesel, che può infiltrarsi nella cabina dell’autobus, può esporre gli studenti a livelli di inquinamento fino a dieci volte superiori a quelli dell’aria esterna. Questo inquinamento può esacerbare l’asma e ridurre la funzionalità polmonare, portando gli studenti a perdere la scuola.

Autobus contro inquinamento

Un programma dell’EPA ha fornito fondi ai distretti scolastici per sostituire più rapidamente le flotte di autobus con veicoli più recenti dotati di tecnologie migliori per catturare gli inquinanti o per adeguare gli autobus esistenti. Assegnato tramite una lotteria casuale, il programma EPA ha concesso circa 7 milioni di dollari all’anno ai distretti di tutti gli Stati Uniti dal 2012.

I ricercatori hanno analizzato i dati prima e dopo il programma di lotteria dei finanziamenti EPA 2012-2017, confrontando i tassi di frequenza scolastica in 383 distretti che hanno ricevuto i finanziamenti con oltre 2.400 distretti che non li hanno ricevuti. In media, i distretti che hanno ricevuto i finanziamenti EPA hanno registrato un tasso di frequenza superiore di 0,06 punti percentuali l’anno successivo alla vincita della lotteria.

Lo studio

In un distretto di 10.000 studenti, ciò equivale a 6 studenti in più che frequentano le lezioni ogni giorno per tutto l’anno scolastico. Gli aumenti di frequenza sono stati maggiori nei distretti con un maggior numero di studenti che utilizzano l’autobus o con una flotta di autobus più vecchia. In un distretto di 10.000 studenti ci sarebbero 14 studenti in più al giorno che frequentano la scuola nei distretti ad alta frequentazione e 45 studenti in più al giorno nei distretti che sostituiscono gli autobus costruiti prima del 1990.

I ricercatori estrapolano che se ogni scuolabus costruito prima del 2000 in tutti gli Stati Uniti venisse sostituito con un veicolo nuovo o riadattato, si potrebbero ottenere 1,3 milioni di giorni di frequenza in più per ogni anno scolastico.