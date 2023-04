USA, scienziati sospettano danni su una bomba nucleare

MeteoWeb

Una delle bombe nucleari statunitensi immagazzinate in una base aerea olandese potrebbe essere stata danneggiata: lo denunciano gli esperti della Federation of American Scientists (Fas) citati dal Guardian. Al centro del giallo una fotografia di una bomba B61 ispezionata dai soldati Usa. La parte posteriore dell’ordigno sembra essere stata deformata da un impatto, un pezzo di adesivo rosa copre un possibile foro. In un rapporto pubblicato oggi, la Fas rivela che lo scatto è stato incluso in una presentazione del 2022 rivolta agli studenti del Los Alamos National Laboratory nel New Mexico, una delle strutture di armi nucleari del Paese.

Gli esperti hanno poi geolocalizzato l’immagine nella base aerea di Volkel nei Paesi Bassi, una delle sei basi – in cinque Paesi europei – in cui sono attualmente immagazzinate un totale di 100 bombe nucleari di questo tipo. Si tratterebbe del primo incidente del genere, ma gli esperti ammettono che non ci sono conferme, che non sono arrivate neppure dalle fonti americane contattate dal Guardian.