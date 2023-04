Scivola per un centinaio di metri: morta escursionista

MeteoWeb

Escursione fatale per una donna sulle montagne del Lecchese. Con il marito aveva raggiunto all’ora di pranzo l’Alpe Giumello e da lì stava percorrendo un sentiero esposto a nord del monte Muggio con ancora presenza di ghiaccio: è scivolata per un centinaio di metri e non ha avuto scampo. Il marito sotto choc ha lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino di Premana, l’eliambulanza con l’equipe medica che ha constatato il decesso. Sono in corso indagini – affidate ai carabinieri – per ricostruire quanto accaduto.