Forze mareali e montagne boscose, Seul vista dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

La capitale della Corea del Sud, Seul, con i suoi dintorni, è mostrata in questa immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2 il 21 febbraio 2023. Situata a circa 50 km a sud del confine con la Corea del Nord, l’area metropolitana di Seul coincide con l’area grigia al centro dell’immagine.

Il fiume Han attraversa la città e, sulla destra nell’immagine, appare parzialmente coperto di ghiaccio. È uno dei fiumi più grandi della penisola coreana. Scorre verso ovest attraversando Seul e sfocia nel Mar Giallo, così chiamato a causa della sabbia giallastra che colora le sue acque.

Seul è circondata da montagne boscose, in marrone in questa immagine invernale. Il Parco Nazionale di Bukhansan si trova appena a nord della città. Il parco è come un’isola, che funge come un grande polmone verde per l’ambiente urbano circostante.

A ovest di Seul si trova la città costiera di Incheon, che funge da porto principale della città. L’aeroporto internazionale di Incheon, il principale aeroporto della Corea del Sud, è chiaramente visibile nell’immagine a ovest della grande isola artificiale.

La diga artificiale della centrale elettrica a marea del lago Sihwa, che crea un bacino lungo la costa, può essere riconosciuta come una linea marrone chiaro verso la parte inferiore dell’immagine. È la più grande centrale elettrica mareomotrice del mondo e sfrutta le forti maree che possono portare a differenze nel livello dell’acqua di oltre sei metri. Segni di queste forze mareali possono essere riconosciuti nell’immagine, principalmente sotto forma di estesi banchi sabbiosi lungo la costa.

Ci sono anche numerosi allevamenti di ostriche che beneficiano delle forti maree. Sono visibili come rettangoli blu nella parte inferiore dell’immagine, nel Mar Giallo.