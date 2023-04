Siccità, emerso un ordigno bellico in un canale a Treviso

MeteoWeb

Un proiettile d’artiglieria risalente al secondo conflitto mondiale è emerso oggi dalle acque di uno dei molti corsi che attraversano il centro di Treviso proprio grazie all’abbassamento del livello del canale. L’avvistamento è avvenuto in modo casuale nelle ore di massima affluenza in città per il mercato del sabato. L’ordigno è però risultato da subito inoffensivo per la mancanza di componenti necessari a provocarne la deflagrazione. Sul posto, in attesa dell’intervento degli artificieri, sono intervenuti polizia locale e carabinieri.