Siccità, Pichetto: “servono bacini e usare meglio l’acqua reflua”

“In merito alla siccità, c’è un decreto in corso di esame da parte delle Camere. Stiamo vivendo una difficoltà. Dobbiamo renderci conto che non possiamo avere gli acquedotti con il 40% di perdita, che ci vuole una riduzione del numero degli enti gestori del settore idrico, che ci vuole una razionalità diversa della gestione della parte irrigua, che dobbiamo utilizzare meglio gli otto miliardi di metri cubi di acqua reflua, che solo in minima parte vengono utilizzati per l’agricoltura”. Lo ha detto il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto a Misterbianco (Catania) ad un giornalista che gli ha chiesto in merito alle iniziative del Governo contro la siccità.

“Dobbiamo anche dotarci – ha aggiunto il Ministro – di bacini che ci permettono di raccogliere l’acqua e poi riutilizzarla a fini idroelettrici e irrigui. Noi raccogliamo solo il 10% dell’acqua piovana. Ci sono realtà, come la Spagna, che superano il 30%. Guardiamoci attorno”.