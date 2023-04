Siccità, Salvini: “decreto forse giovedì, l’estate rischia di essere complicata”

MeteoWeb

Il Decreto Siccità potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri giovedì 6 aprile. Lo ha affermato il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Per quello che riguarda il Decreto Siccità, ci stiamo lavorando in queste ore. Vediamo se riusciamo a portare una norma in Consiglio dei Ministri già giovedì. Noi già oggi col Ministero, senza commissariamenti, stiamo lavorando contro la dispersione idrica. Ci sono i due miliardi di fondi del PNRR a questo destinati. Se ne avessimo un altro, avremmo progetti immediatamente cantierabili per ridurre questo 42% che non riguarda solo il Sud ma anche tante regioni del Centro-Nord che hanno tubature degli anni Settanta e Ottanta. Se sarà nominato un Commissario, alcuni aspetti burocratici potranno essere bypassati. Evidentemente, avere lavori un po’ più spediti male non farà”, ha detto Salvini in un appuntamento nella sede della Stampa Estera a Roma.

“L’obiettivo è superare l’estate – afferma -. Il livello di fiumi e laghi è drammatico. Senza una primavera piovosa rischia di essere un’estate complicata. Questo non dipende dal Commissario, speriamo piova tanto”.