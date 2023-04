Siccità, Meloni conferisce a Salvini la delega a presiedere la Cabina di regia

MeteoWeb

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha conferito al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, la delega a presiedere la Cabina di regia avente funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica, connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni. La delega è prevista dall’articolo 1 comma 1 del decreto legge del 14 aprile 2023 numero 39, che istituisce la Cabina di regia per la crisi idrica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegnandone la presidenza al Presidente del Consiglio ovvero, su delega di questi, al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Il Presidente Meloni ha formulato al Ministro Salvini auguri di buon lavoro.

Bergesio (Lega): “incardinato decreto, ora avanti tutta per affrontare la crisi”

“La siccità si contrasta programmando un piano e mettendo in cantiere opere sostenibili e strategiche. Bene, quindi, che nelle scorse ore sia stato incardinato il decreto dedicato. Una priorità sulla quale siamo al lavoro con programmazione e velocità, sotto la guida del Ministro Matteo Salvini al quale è stata appena affidata la delega a presiedere la Cabina di regia. Un tema del quale si è a lungo dibattuto ma su cui, nel corso di questi anni con la sinistra, si è agito concretamente poco. Ora, grazie alla Lega al governo, avanti tutta per affrontare rapidamente la crisi idrica“. Così in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura a Palazzo Madama, e relatore per la commissione Attività produttive del Senato al dl siccità.

Fontana: “Salvini saprà trovare soluzioni adeguate”

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la notizia dell’incarico conferito da Meloni a Salvini a presiedere la Cabina di regia sulla siccità. “Un incarico importante che, ne sono certo, il Ministro Salvini saprà ricoprire con il massimo impegno e la necessaria attenzione, condividendo le decisioni con i vari soggetti chiamati in causa. Siamo di fronte a un momento particolarmente difficile, in particolare per la Lombardia, prima regione agricola italiana, e nell’augurare buon lavoro al Ministro Salvini, sono certo che saprà trovare le soluzioni utili per contrastare le criticità da affrontare”, ha affermato Fontana.