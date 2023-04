Siccità Piemonte: vertice di tre prefetti a Biella per l’emergenza

MeteoWeb

Sull’emergenza siccità, le prefetture di Biella, Vercelli e Alessandria, in Piemonte, provano a rafforzare il coordinamento e a mettere in campo una strategia comune. In un vertice tenutosi oggi a Biella con i tre prefetti Silvana D’Agostino, Alessandra Vinciguerra e Lucio Parente, con l’assessore regionale all’ambiente Matteo Marnati, con i sindaci dei principali comuni del territorio dell’ATO 2, gli enti gestori del ciclo idrico integrato, i consorzi di bonifica e irrigui, si è cominciato a dare forma ad una risposta il più possibile efficace contro quella che già ora è una situazione emergenziale: i dati climatici, infatti, confermano un peggioramento sensibile del quadro rispetto al 2022.

Tra le azioni avviate, la ricognizione dei pozzi esistenti e la verifica della potabilità dell’acqua, la valorizzazione delle interconnessioni tra le reti, l’individuazione del numero di autobotti disponibili, la promozione di una campagna contro lo spreco dell’acqua, il contrasto alle captazioni abusive.