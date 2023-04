In Slovenia si ricorda il terremoto di Bovec del 1998

MeteoWeb

La Slovenia ricorda in questi giorni il 25/mo anniversario del violento terremoto che scosse l’area intorno a Bovec, nel 1998. I lavori di ricostruzione, seguiti a quello che è stato il maggiore terremoto che ha colpito la Slovenia nel ventesimo secolo, sono stati completati solo nel 2009, ma non tutte le strutture danneggiate sono state ripristinate, racconta oggi l’agenzia di stampa slovena STA. Il terremoto, avvenuto nella Pasqua del 1998, aveva raggiunto una magnitudo 5,6 sulla scala Richter, causando danni a oltre 4.000 edifici ma non erano state registrate vittime.

“Siamo ancora tutti sotto shock quando ricordiamo quel momento, quella grande notte in cui la valle di Bovec fu colpita dal terremoto. Molto è stato fatto dai tempi del sisma, Bovec è diventata più bella, molti vecchi edifici sono stati demoliti e alcuni sono stati ricostruiti”, ha detto alla STA il sindaco di Bovec, Valter Mlekuz.