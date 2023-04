Soccorsi con meteo avverso, in Sardegna sperimentazione Hems+

MeteoWeb

L’azienda regionale per l’emergenza urgenza della Sardegna, Areus, ha avviato con l’agenzia Sardegna Ricerche un progetto per facilitare gli interventi di soccorso in condizioni meteo avverse, tra cui la nebbia. Hems+ è partito nel marzo 2020: in fase di appalto pre-commerciale tre operatori hanno presentato proposte per altrettanti prototipi di soluzioni innovative per il volo di soccorso il condizioni limite. Due sono stati selezionati: saranno sperimentati nell’elisuperficie degli ospedali di Nuoro e Olbia. I risultati saranno presentati a giugno.