La sostenibilità come strumento di crescita

Al via la terza edizione del Corporate Sustainability Hub, giornata evento sul mondo della sostenibilità ambientale, economica e sociale, organizzata da CORE e 24 Ore Eventi, in collaborazione con Il Sole 24 Ore e con partner accademico Luiss Guido Carli.

Raccontare cosa significa fare impresa nella green economy e quali modelli applicare nei percorsi di crescita sostenibile. È questo il tema dell’iniziativa, trasmessa in diretta streaming sul sito de ilsole24ore.com, che vuole essere anche un momento di confronto di alto profilo dedicato ad analizzare e valorizzare le best practise attuate nelle aziende di diversi settori merceologici.

È bene ricordare che il Corporate Sustainability Hub si pone l’obiettivo di aprire una finestra permanente sul mondo della sostenibilità come leva strategica che guida sempre più le decisioni di investimento aziendali, in una lettura trasversale che vede interagire stakeholder, rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee, amministratori locali, aziende e associazioni.

Una delle grandi opportunità dei progetti di sostenibilità aziendale, che il Corporate Sustainability Hub sostiene da tempo, è rivolta allo sviluppo dei territori, soprattutto nelle sue aree più svantaggiate. Trasporti, energia, digitalizzazione sono leve indispensabili per la crescita del Paese, specie se spinte da investimenti mirati. Esperti, istituzioni e aziende ne parleranno nel tradizionale Corporate Sustainability Hub, che quest’anno ha come partner scientifico l’Università Luiss Guido Carli di Roma, e insieme cercheranno di individuare necessità e soluzioni per un futuro che abbia a cuore l’uomo e il pianeta.

L’evento, con relatori e pubblico in presenza, prevede una sessione plenaria di apertura con i rappresentanti delle istituzioni e i vertici delle aziende promotrici dell’evento e alcune sessioni verticali, della durata di 40 minuti ciascuna, in cui verranno coinvolti i manager delle grandi aziende partner dell’iniziativa, rappresentanti del Governo, Parlamento Europeo, amministratori locali, docenti LUISS e giornalisti de Il Sole 24 Ore e verranno approfonditi i seguenti temi: Greenwashing, società Benefit e certificazioni, sostenibilità digitale, lavoro e finanza verde, Hybrid Work, Energie rinnovabili, Sharing Economy, Sostenibilità nei trasporti.

Parteciperà in collegamento da remoto il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Main Partner: Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ENEL, SACE. Offical Partner: Inwit, Jaguar Land Rover.

L’appuntamento è a Roma, martedì 18 aprile dalle ore 9.30, presso l’Università Luiss Guido Carli.