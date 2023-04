La Spagna inizia una settimana di caldo estremo: spiagge prese d’assalto ad Alicante | FOTO

MeteoWeb

Spiagge e terrazze si sono riempiti di persone ad Alicante, nel sud della Spagna, ieri, domenica 23 aprile, complici una bella giornata di sole e caldo, con una temperatura massima di +29°C. Ieri, nel Paese, sono state registrate punte fino a +33°C, come a Xativa, sempre nella comunità Valenciana, ma spiccano anche i +31°C registrati a Murcia, Cieza e Alcantarilla e i +30°C di Siviglia e Cordoba.

Ma queste temperature sono nulla in confronto al caldo eccezionale che questa settimana investirà il Paese iberico a causa del progressivo ingresso di una massa d’aria molto calda e secca di origine africana. L’Agenzia meteorologica statale (Aemet) ha annunciato che praticamente l’intera Penisola Iberica vivrà giornate eccezionalmente calde per questo periodo dell’anno che, prevedibilmente, saranno estreme in Andalusia, dove la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere persino i +40°C giovedì 27 e venerdì 28 aprile. Inoltre, sempre nella seconda metà della settimana, almeno quindici capoluoghi di provincia registreranno massime sopra i +30°C.

Già da domani le temperature saranno anormalmente calde ma solo nella giornata di mercoledì 26 il caldo sarà presente in gran parte del territorio spagnolo. Quel giorno si raggiungeranno i +30°C in gran parte della metà meridionale della Penisola e localmente nella valle dell’Ebro. L’Aemet prevede che il caldo si farà sentire nell’interno di Murcia e Valencia, a partire da domani, e nella valle del Guadalquivir, Huelva e Cadice, mercoledì, zone dove le temperature possono raggiungere i +35°C.

Giovedì e venerdì saranno i giorni peggiori

La fase cloud di questa eccezionale ondata di caldo è prevista per giovedì 27 e venerdì 28 aprile quando temperature di +30°C saranno presenti in tutta la Spagna, ad eccezione del Mar Cantabrico e della Galizia dove, comunque, le temperature saranno alte per il mese di aprile. A farne le spese peggiori, ancora una volta, saranno le città attraversate dai fiumi Ebro, che generalmente registreranno +35°C, e Guadalquivir, dove potrebbero arrivare anche +40°C. Anche le temperature minime saranno eccezionali, soprattutto in Andalusia dove sono previste notti tropicali, ossia notti in cui non la temperatura non scende sotto i +20°C.

Secondo l’Aemet, questa settimana le temperature saranno in media tra i 6 e i 10°C sopra la norma stagionale. Ma in alcuni luoghi saranno addirittura “15-20°C” al di sopra dei valori normali per la fine di aprile, ha dichiarato il portavoce dell’agenzia, Ruben del Campo, su Twitter.

Caldo e siccità

L’ondata di caldo arriva mentre la Spagna sta vivendo una primavera insolitamente calda e secca, soprattutto in Catalogna, che sta affrontando la peggiore siccità degli ultimi decenni, dove le autorità hanno già emesso ordini per ridurre l’uso dell’acqua. Secondo le autorità locali, a causa della mancanza di precipitazioni, i serbatoi – che immagazzinano l’acqua piovana per utilizzarla nei mesi più secchi – sono solo a un quarto della loro capacità nella regione.

Nelle ultime settimane molti agricoltori hanno dovuto rinunciare alla semina. “Siamo in un momento difficile dal punto di vista idrologico“, soprattutto perché negli ultimi anni le falde acquifere e i bacini idrici spagnoli sono stati danneggiati dalla cronica mancanza di precipitazioni, ha riconosciuto la scorsa settimana il Ministro dell’Agricoltura Luis Planas.