Spazio, gli esperti in Costa d’Avorio: l’Africa punta alle stelle

MeteoWeb

Oltre 300 ingegneri, manager ed esperti hanno partecipato fino a oggi ad Abidjan, la capitale economica della Costa d’Avorio, a una conferenza africana dedicata all’industria aerospaziale e alle prospettive di sviluppo economico e sociale legati a nuovi nanosatelliti. L’iniziativa, al via martedì scorso, è denominata NewSpace Africa Conference. Secondo dati presentati durante i lavori, a oggi già 13 Paesi del continente hanno realizzato una cinquantina di satelliti.

Il settore aerospaziale dell’Africa, in crescita, sarebbe stato valutato quasi 20 milioni di dollari già nel 2021. Di recente è stata fondata l’Agenzia spaziale africana (Afsa), che ha sede al Cairo, in Egitto. “Il suo obiettivo è facilitare il progresso tecnologico in tutti gli Stati membri” ha detto durante la conferenza Tidiane Ouattara, esperto della Commissione dell’Unione Africana. Tra le applicazioni delle tecnologie satellitari anche il contrasto ai cambiamenti climatici e l’impegno per un incremento delle rese agricole.