Spazio: il Kenya lancerà il suo primo satellite per l’Osservazione della Terra

La Kenya Space Agency (KSA) lancerà il primo satellite operativo 3U per l’Osservazione della Terra, il satellite Taifa-1, l’11 aprile 2023. Il lancio avverrà nella base di Vandenberg, in California, a bordo del Falcon 9 di SpaceX. Il Ministero della Difesa e l’Arabia Saudita hanno dichiarato oggi che la missione è progettata per fornire dati satellitari di Osservazione della Terra precisi e tempestivi alle parti interessate nei diversi campi di applicazione, tra cui l’agricoltura e la sicurezza alimentare. Inoltre, l’obiettivo della missione sarà quello di “sviluppare la capacità tecnica del Kenya sull’intera catena del valore dello sviluppo e delle applicazioni della tecnologia spaziale“.

La costruzione e la progettazione del satellite sono state completamente eseguite da un team di ingegneri kenioti. La produzione delle parti e il loro collaudo sono stati effettuati in collaborazione con Endurosat AD, un produttore aerospaziale bulgaro.

La missione satellitare Taifa-1 è un’importante pietra miliare per il programma spaziale del Kenya e si prevede che contribuirà in modo significativo a stimolare la crescita dello sviluppo satellitare, l’analisi e l’elaborazione dei dati e le capacità di sviluppo delle applicazioni della nascente economia spaziale del Paese.