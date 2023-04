Spazio, Putin: “Russia andrà sulla Luna e su altri pianeti, siamo ispirati per un assalto all’Universo”

MeteoWeb

“In quest’area spaziale, ci troviamo di fronte a grandi compiti di ricerca, devono essere svolti in modo coerente“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, parlando a una serata di gala in onore del Cosmonautics Day, citato dalla Tass.”Stiamo parlando principalmente della rapida ripresa del nostro programma lunare, delle missioni su altri pianeti del sistema solare, dello sviluppo degli osservatori spaziali russi, che stanno già aiutando a ottenere nuovi fatti sull’evoluzione dell’Universo, scoprendo dozzine di stelle ai margini della nostra Galassia e oggetti in sistemi stellari lontani“, ha affermato Putin.

“La Russia esplorerà sicuramente lo spazio, lavoreremo sicuramente in questa direzione – ha spiegato – Per noi si tratta di tecnologie avanzate necessarie per la Terra. Questa è una scala qualitativamente diversa per lo sviluppo della nostra scienza ed economia, un livello affidabile e moderno di sicurezza del Paese“. Secondo Putin, “superare le barriere tecnologiche durante l’assalto all’Universo ha uno speciale potere ispiratore, aiutando gli scolari e gli studenti a diventare pionieri nelle industrie del futuro“. “Dobbiamo aiutare i nostri giovani cittadini a conquistare nuove vette“, ha sottolineato.