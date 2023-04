Spazio: ruolo chiave dell’Italia dal 2019 al 2023 per 6 missioni europee

MeteoWeb

Dal 2019 al 2023 l’Italia ha svolto un ruolo chiave in almeno 6 missioni dell’Agenzia Spaziale Europea, dal telescopio James Webb alla sonda JUICE: è quanto ha evidenziato oggi il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia, in occasione della chiusura del quadriennio di presidenza 2019-2023. Tra le suddette missioni si ricordano JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer), partita poche settimane fa, in cui l’Italia gioca un ruolo di primo piano. La sonda è diretta verso Giove e le lune Europa, Ganimede e Callisto, che sotto la superficie ghiacciata nascondono oceani che potrebbero ospitare la vita: sono italiani un terzo degli strumenti e i pannelli solari.

A dicembre 2021 è stato lanciato il telescopio James Webb per l’astronomia a raggi infrarossi, frutto di una collaborazione internazionale tra ESA, NASA e Agenzia Spaziale Canadese. Il satellite Meteosat di terza generazione (di ESA e Eumetsat) è partito a novembre 2022: è uno strumento per previsioni meteo superveloci, che permetterà di individuare in anticipo l’arrivo di fenomeni estremi, consentendo allerte tempestive.