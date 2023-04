Spazio, Valentini: “settore chiave, serve autonomia strategica”

MeteoWeb

Il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, è intervenuto oggi durante la chiusura del quadriennio di Presidenza 2019-2023 di Giorgio Saccoccia all’Agenzia Spaziale Italiana, evidenziando, in particolare, che lo Spazio è un settore chiave per lo sviluppo dell’Italia e il Governo si impegna a proseguire questo lavoro: “L’Italia può e deve giocare un ruolo importante in questa partita e per fare questo serve un chiaro indirizzo di politica industriale per raggiungere un’efficace autonomia strategica. Dobbiamo concentrare gli investimenti in grandi infrastrutture spaziali comuni che permettono di abbattere i costi come, ad esempio, un sistema efficiente di accesso allo Spazio“.

“Negli ultimi anni le attività spaziali sono cresciute in modo tumultuoso,” ha proseguito Valentini, “fino ad arrivare alla cosiddetta ‘space economy’: dalla nuova frontiera delle comunicazioni satellitari basate su mega-costellazioni in orbita bassa, al monitoraggio ambientale, fino all’apertura delle dimensione commerciale per il volo spaziale“.