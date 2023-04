Speleologa bloccata in grotta nel Varesotto, recuperata nella notte

MeteoWeb

E’ stata recuperata intorno alle 2 della scorsa notte la speleologa che ieri pomeriggio era stata colpita da una scarica di sassi nella grotta “Abisso Primeros” in località Val Alta, tra Duno e Cassano Valcuvia, in provincia di Varese: lo ha confermato il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, sottolineando che sono illese le altre tre persone che erano con lei. La donna era ferita ma cosciente. Dopo l’uscita dalla grotta, è stata portata in ospedale con l’ambulanza. L’intervento è terminato all’alba, con il rientro delle squadre.