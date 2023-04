Spettacolare timelapse della rotazione terrestre | VIDEO

MeteoWeb

Il cielo notturno durante la rotazione della Terra. Con una macchina fotografica che scansiona il paesaggio di Tivoli, in Namibia, Bartosz Wojczyński ha creato un timelapse del cielo che copre 24 h che ha un punto focale nel cielo piuttosto che sulla terra. Si tratta di 23 h e 56 min di istantanee, un fotogramma al minuto. In loop per 60 volte per creare la versione finale di 24 minuti che è mostra in modo ipnotizzante i cicli della Terra.