Stasera la sottile falce di Luna incontra Mercurio

Stasera un nuovo appuntamento astronomico: al crepuscolo potremo provare a scorgere una sottilissima falce di Luna crescente, nel giorno dopo il novilunio, e, accanto ad essa, il pianeta Mercurio. I due astri verranno a trovarsi nella costellazione dell’Ariete, in direzione Ovest-Nord/Ovest.

Quali pianeti e costellazioni sono visibili ad aprile

Per quanto riguarda in generale l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio si può scorgere la sera, basso sull’orizzonte, nella luce del crepuscolo. Venere è protagonista del cielo occidentale nella prima parte della notte. Anche Marte si può ammirare nella prima parte della notte, più alto in cielo rispetto a Venere. Giove è inosservabile, in quanto in congiunzione con il Sole. Saturno è visibile al mattino presto, prima dell’alba. Urano è inosservabile. Nettuno è visibile (per mezzo di telescopio) al mattino presto, molto basso sull’orizzonte orientale, poco prima dell’alba.

In riferimento alle costellazioni, pian piano il cielo invernale lascia spazio a quello estivo. A Nord troviamo come sempre l’Orsa Maggiore, Cassiopea e la costellazione di Cefeo. Poco dopo il tramonto possiamo ancora ammirare Orione, Toro e Gemelli, mentre ad est si iniziano a intravedere gli astri che domineranno la scena nei prossimi mesi. Nella prima parte della notte tramontano Toro e Gemelli, a sud possiamo osservare inizialmente Cancro, Leone e Vergine, e successivamente, a sudest anche Bilancia e Scorpione.