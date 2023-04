Da stasera occhi puntati sulla Luna, sarà speciale

MeteoWeb

La Luna Piena di questo mese, nota come “Luna Rosa“, raggiungerà il suo massimo splendore giovedì 6 aprile e brillerà vicino alla luminosa stella Spica. Il nostro satellite apparirà luminoso e pieno anche stasera e venerdì sera.

La Luna Piena di aprile è chiamata “Luna Rosa” non a causa del colore che assumerà: prende il nome dai fiori di campo rosa phlox che sono originari del Nord America e spesso fioriscono in questo mese. Altri nomi per il plenilunio di aprile includono Breaking Ice Moon, Budding Moon, Awakening Moon e Egg Moon. Molti Anishinaabeg, o Ojibwe, indigeni della regione dei Grandi Laghi la chiamano Popogami Giizis, o Broken Snowshoe Moon, secondo il Center for Native American Studies.

Le feste religiose

La Luna Piena di questo mese prende anche il nome di Luna di Pesach, o di Pasqua per le sue associazioni con le feste religiose. La festa ebraica di Pesach o Pasqua inizia al tramonto di mercoledì 5 aprile e termina al calar della notte di giovedì 13 aprile 2023. Si ricordi inoltre che tale plenilunio è fondamentale per calcolare la data della Pasqua, poiché tale festività si tiene la prima domenica dopo il plenilunio di primavera. Il cristianesimo occidentale celebrerà infatti la Pasqua domenica 9 aprile. Secondo la NASA, la Pasqua ortodossa orientale sarà una settimana dopo, domenica 16 aprile.

Nel calendario lunisolare indù (una combinazione dei calendari lunare e solare), questo plenilunio contrassegna festival Hanuman Jayanti, mentre per i buddisti dello Sri Lanka è Bak Poya.

Come vedere la Luna Rosa

Il momento migliore per vedere la Luna Piena sorgere ad Est sarà giovedì 6 aprile, quando sorgerà poco dopo il tramonto. Per ammirarla sarà sufficiente trovare un posto di osservazione che abbia una vista senza ostacoli dell’orizzonte orientale.

Spica, la stella luminosa nella costellazione della Vergine, sarà circa 8 gradi in basso a sinistra dal nostro satellite nella notte in cui sarà in plenilunio, secondo la NASA. La notte successiva, venerdì 7 aprile, la gibbosa calante sarà a soli 3 gradi da Spica.

Il prossimo plenilunio si verificherà il 5 maggio. La Luna dei Fiori si sposterà nell’ombra esterna della Terra nello Spazio, generando un’eclissi lunare penombrale.