Stazione Spaziale: Dragon rientra sulla Terra, a bordo un prezioso carico

MeteoWeb

Un cargo Dragon di SpaceX è rientrato sulla Terra dopo un mese di permanenza presso la Stazione Spaziale Internazionale. La navetta di rifornimento Dragon CRS-27 si è sganciata dalla ISS alle 17:05 di ieri ora italiana mentre entrambi i veicoli orbitavano sopra l’Oceano Indiano. L’ammaraggio è avvenuto circa 6 ore dopo al largo della costa della Florida.

La capsula Dragon, dal lancio al rientro

La capsula Dragon è stata lanciata dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida il 14 marzo, dando il via alla 27ª missione robotica di SpaceX verso il laboratorio orbitante. Il cargo ha trasportato circa 2.860 kg di rifornimenti durante la sua missione, nota come CRS-27 (CRS sta per “servizi di rifornimento commerciale”). Il carico includeva una varietà di hardware, 60 diversi esperimenti scientifici e alcune prelibatezze per gli astronauti della stazione. “Gli equipaggi hanno richiesto frutta fresca e formaggi refrigerati“, ha dichiarato Phil Dempsey, International Space Station Program transportation integration manager della NASA.

CRS-27 ha riportato sulla Terra circa 1.950 kg di “hardware sperimentale e campioni di ricerca“. Questa è una capacità unica della capsula SpaceX. Gli altri 2 cargo che vengono inviati sulla ISS – il veicolo Progress della Russia e il Cygnus di Northop Grumman – sono progettati per bruciare nell’atmosfera terrestre quando il loro tempo in orbita è terminato.