Stazione Spaziale: Axiom annuncia la data di lancio di Ax-2, la nuova missione con equipaggio privato

La seconda missione con equipaggio privato verso la Stazione Spaziale Internazionale verrà lanciata tra poco più di un mese, se tutto andrà secondo i piani. La società Axiom Space ha annunciato che il lancio della sua missione Ax-2 avverrà l’8 maggio alle 22:43 ora locale: invierà 4 persone verso il laboratorio orbitante a bordo di una capsula Dragon di SpaceX chiamata Freedom. Il decollo, previsto alle 04:43 ora italiana, avverrà con un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center della NASA in Florida. Sarà la prima missione spaziale per il primo stadio di questo Falcon 9 e la seconda per Freedom, che ha portato la missione Crew-4 verso la ISS per conto della NASA.

Freedom e i suoi 4 passeggeri arriveranno alla ISS circa 37 ore dopo il lancio, alle 17:40 ora italiana del 10 maggio. L’equipaggio rimarrà sulla ISS per 10 giorni, ed effettuerà poco più di 20 esperimenti di ricerca, che si tradurranno in circa 130 ore di ricerca di laboratorio.

Ax-1 e Ax-2

Ax-2 verrà lanciata 13 mesi dopo Ax-1, che ha inviato per la prima volta un equipaggio di astronauti privati ​​sulla ISS. Come avvenuto per Ax-1, al comando di Ax-2 vi sarà un ex astronauta della NASA alle dipendenze di Axiom Space: in questo caso si tratterà di Peggy Whitson, che ha trascorso un totale di 665 giorni nello Spazio, più di qualsiasi altro americano. Ax-1 è stata guidata da Michael López-Alegría, che ha collezionato 4 voli spaziali durante la sua carriera alla NASA.

La storia missione Ax-2

Ax-2 farà la storia: 2 astronauti sono Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni, membri della prima classe di astronauti dell’Arabia Saudita. Barnawi diventerà la prima donna saudita a raggiungere lo Spazio, e lei e AlQarni saranno le prime persone del regno a viaggiare verso la ISS. Il quarto membro dell’equipaggio è l’investitore John Shoffner, un cliente pagante che fungerà da pilota dell’Ax-2. Barnawi e Ali AlQarni saranno specialisti di missione.

Sguardo rivolto al futuro

La visione a lungo termine di Axiom Space va oltre le missioni con astronauti privati ​​da e verso la ISS. La società prevede di iniziare a lanciare moduli verso la ISS nel 2025, costruendo un avamposto privato che poi si staccherà e sarà autonomo entro la fine di questo decennio. Axiom prevede che stazione commerciale diventi operativa prima che la ISS si ritiri nel 2030.