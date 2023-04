Stazione spaziale russa, Putin: “contribuirà all’esplorazione della Luna”

MeteoWeb

Secondo il presidente Vladimir Putin, il lancio della stazione orbitale russa contribuirà all’attuazione dei piani del Paese per l’esplorazione della Luna. In un incontro con il capo di Roscosmos, Yuri Borisov, Putin ha discusso i piani futuri nella Giornata del Cosmonauta. “Per quanto ne so, una delle funzioni, uno degli obiettivi di questa stazione orbitale russa sarà, tra le altre cose, preparare l’attuazione dei nostri piani per la Luna,” ha evidenziato il presidente russo.

Borisov ha confermato gli obiettivi delineati da Putin e ha osservato che la nuova stazione consentirà di testare le tecnologie necessarie per l’esplorazione dello Spazio profondo, in particolare per il programma lunare. “E’ uno dei vantaggi della della futura stazione orbitale russa,” ha affermato il capo di Roscosmos.

La prima fase dell’assemblaggio dell’avamposto, che dovrebbe iniziare nel 2028, sembra includere un modulo centrale, una possibile nuova capsula di rifornimento e un nuovo veicolo di trasporto. Una seconda fase, che dovrebbe iniziare nel 2030, aggiungerebbe altri due moduli di grandi dimensioni.