Arrivano le stelle cadenti di primavera, da stasera un evento antichissimo

Coloro che amano rivolgere lo sguardo al cielo alla ricerca di stelle cadenti avranno l’opportunità, già da questo questo fine settimana, di osservare una pioggia di meteore: le Liridi. Questo sciame è tra i più antichi a noi noti, documentato già 27 secoli fa. Si tratta inoltre della prima pioggia di meteore significativa ad apparire dopo quella delle Quadrantidi, che ha fatto la sua comparsa a inizio gennaio. Da quel momento – quasi 16 settimane – il calendario celeste è stato privo di qualsiasi manifestazione meteoritica rilevante.

Le Liridi sono uno sciame annuale di meteore abbastanza veloci che possono essere osservate ogni notte dal 16 al 25 aprile. Il picco quest’anno è previsto durante le ore serali del 22 aprile, ma il momento migliore per ammirarle sarà durante le ore prima dell’alba di domenica 23 aprile, quando la Luna non porrà alcuna interferenza: tramonterà a ovest prima delle 23 e lascerà il resto della notte buia per gli occhi degli skywatcher. Un singolo osservatore durante il picco può contare da 10 a 20 meteore all’ora.

Come e quando vedere le Liridi, le stelle cadenti di primavera

Le Liridi sembrano provenire dalla costellazione della Lira, a Nord/Est della brillante stella Vega: tuttavia, non è necessario guardare direttamente la Lira. Per avere la migliore visuale delle meteore con coda lunga, ci si può sdraiare sulla schiena con i piedi rivolti a Est, cercando di avere una visuale del cielo quanto più ampia possibile. Poi basterà dare agli occhi da 20 a 30 minuti per adattarsi all’oscurità, per vedere le meteore più deboli.

In genere, le Liridi producono da 10 a 20 meteore all’ora, anche se occasionalmente possono “esplodere” con una raffica di circa 100 all’ora: eventi di questo tipo (outburst) sono stati osservati negli Stati Uniti nel 1803 e nel 1982, in Grecia nel 1922 e in Giappone nel 1945, riporta la NASA.

Le Liridi sono frammenti della coda della cometa Thatcher, scoperta nel 1861. Tuttavia, Thatcher ha attraversato il Sistema Solare per molto più tempo: il primo avvistamento della pioggia di meteoriti segnalato è stato in Cina nel 687 a.C., e ciò rende le Liridi una delle più antiche piogge meteoriche conosciute.