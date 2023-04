Stop ai fondi per la ricerca dal governo indiano

MeteoWeb

I ricercatori internazionali temono che le collaborazioni di lunga data con ricercatori indiani possano essere messe in pericolo a seguito di una decisione del governo indiano di sospendere i finanziamenti stranieri al think tank indiano Centre for Policy Research (CPR), con sede a Nuova Delhi. I progetti di ricerca presso CPR – che conduce alcuni degli studi politici indipendenti più influenti dell’India – sono stati sospesi temporaneamente dopo che il Ministero indiano degli Affari Interni ha sospeso la licenza governativa del think tank per ricevere fondi all’estero per 180 giorni o fino a nuovo avviso.

La mossa ha scatenato una protesta tra i ricercatori indiani e stranieri che temono che la pausa di finanziamento potrebbe paralizzare la CPR e imbavagliare l’esame indipendente della politica in India, che alcuni dicono sia minacciata dal governo del primo ministro Narendra Modi.”La CPR non può sopravvivere con queste limitazioni“, afferma il politologo Christophe Jaffrelot al Centro Nazionale per la Ricerca Scientifica (CNRS) di Parigi. Jaffrelot teme che la sospensione rimarrà in vigore a tempo indeterminato e potrebbe significare la fine del think tank.

Un azione del governo indiano a scapito della ricerca

“Questa azione del governo spaventerà anche potenziali finanziatori nazionali“, dice Vinay Sitapati, uno scienziato politico presso l’Università Ashoka a Rajiv Gandhi Education City vicino a Delhi. Il CPR conduce ricerche sulle politiche pubbliche in India, compresi i cambiamenti climatici, la politica sociale ed economica, la governance e le infrastrutture.

L’anno scorso sono stati ricevuti per la ricerca circa tre quarti dei suoi finanziamenti da organizzazioni globali influenti come la Fondazione Bill & Melinda Gates e la Banca Mondiale. I suoi ricercatori nazionali hanno contribuito a studi internazionali di alto profilo come le relazioni del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici.

Le preoccupazioni per il futuro

“Una sospensione permanente – o piuttosto la cancellazione – si tradurrebbe in una significativa perdita di risorse disponibili per intraprendere il nostro lavoro di ricerca e soddisfare il nostro mandato istituzionale,” un funzionario CPR ha detto in risposta alle domande della natura.

La sospensione riguarda la registrazione del CPR alla Foreign Contribution (Regulation) Act, che ha lo scopo di garantire che le entità straniere non influenzino indebitamente la politica interna indiana. È stato modificato dal governo di Modi nel 2020 per aumentare il potere del governo di regolare e controllare i pagamenti stranieri alle organizzazioni.

Una scelta governativa immotivata

Il ministero degli Interni non ha detto pubblicamente perché ha sospeso la registrazione del CPR e non ha risposto alle richieste di argomentare la sua decisione agli studiosi di Nature. I media indiani hanno riferito che l’ordinanza di sospensione sostiene che CPR ha utilizzato fondi stranieri per scopi diversi da quelli consentiti dalla sua licenza. La sospensione arriva sulla scia di un’indagine fiscale sulla CPR lo scorso settembre.

In una dichiarazione di marzo, il CPR ha negato qualsiasi illecito e ha detto che sta collaborando pienamente con le autorità. “Siamo in piena conformità con la legge e siamo regolarmente esaminati e controllati dalle autorità governative“, afferma la dichiarazione. “Non si tratta di avere intrapreso qualsiasi attività che è al di là dei nostri obiettivi di associazione e di conformità per legge“, aggiunge.

Una petizione internazionale

Decine di studiosi in tutto il mondo hanno firmato una lettera aperta che chiede la sospensione da revocare. “Il CPR è stato l’ultimo think tank indipendente in India, dove i ricercatori hanno richiesto un aiuto“, dice Jaffrelot, che ha firmato la lettera.

Il CPR “ha svolto un ruolo enormemente importante nell’informare sul dibattito riguardo le politiche pubbliche in India e a livello internazionale“, dice Frank Jotzo, un economista ambientale presso l’Australian National University di Canberra. Jotzo afferma che la CPR, fondata nel 1973, ha una lunga e stimata storia nel fornire un’analisi obiettiva e onesta della politica governativa in India, e ha a volte criticato la politica e i piani del governo indiano. “Questo è invariabilmente il caso di qualsiasi indipendente, imparziale think tank o organizzazione in tutto il mondo,” sostiene Jotzo.

Una perdita enorme per l’India

Se la ricerca CPR viene ridotta, sarà una perdita enorme per l’India e la comunità internazionale, ritiene Jaffrelot. Dice che l’istituzione dove ha sede, Sciences Po, sarà influenzata dalla perdita di collaboratori sulla politica climatica.

Matthew Lockwood, esperto di politica energetica e climatica presso l’Università del Sussex a Brighton, Regno Unito, afferma che la sospensione avrà un effetto “agghiacciante” sulla ricerca e il dibattito politico in India. “La sospensione invia un messaggio più ampio sul fatto che il pensiero indipendente non è ben accetto“, dice. Sitapati dice che il contributo di CPR sui dibattiti globali avvantaggia i paesi in via di sviluppo oltre i confini dell’India.

Un settore chiave a livello internazionale

“La CPR è un settore chiave indiano per i dibattiti internazionali, non solo per l’India, ma per i paesi in via di sviluppo“, continua Sitapati . “Sul cambiamento climatico, per esempio, la CPR ha svolto un ruolo prezioso nel plasmare la conversazione in un modo che è vivo per le preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo.“

La sospensione si applica ai nuovi finanziamenti e ai finanziamenti che CPR ha già ottenuto da fonti internazionali. Il suo ultimo rapporto annuale, per l’anno finanziario 2021-22, include anche la MacArthur Foundation e l’organizzazione benefica delle Nazioni Unite per i bambini UNICEF tra i suoi maggiori finanziatori. La Fondazione Bill & Melinda Gates ha rifiutato di commentare la sospensione.