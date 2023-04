Massiccia esplosione nella costellazione di Orione, è stato un “superflare”

MeteoWeb

Catturato un superflare proveniente da V1355 Orionis (noto anche come HD 291095), un sistema stellare binario di tipo RS CVn situato a 400 anni luce di distanza nella costellazione di Orione. “I brillamenti solari sono fenomeni esplosivi in ​​cui l’energia magnetica immagazzinata attorno alle macchie solari viene improvvisamente rilasciata attraverso la riconnessione magnetica. In generale, un brillamento solare rilascia circa 1026-1032 erg,” hanno spiegato l’astronomo dell’Università di Kyoto Shun Inoue e colleghi. “L’emissione in un’ampia gamma di lunghezze d’onda, dalle onde radio ai raggi X, si verifica durante un bagliore“.

“In generale, le eruzioni di prominenza sul Sole, che sono associate a brillamenti, sono osservate come emissione e assorbimento di Hα (idrogeno alfa) quando eruttano rispettivamente all’esterno di un lembo e su un disco“. “Le eruzioni di prominenza o filamento possono portare a espulsioni di massa coronale (CME) quando la velocità di prominenza è sufficientemente grande“. “I brillamenti sono ampiamente osservati sia sul Sole che sulle stelle,” hanno aggiunto gli astronomi. “Nel caso delle stelle, sono stati confermati i superflare, che rilasciano energie 10 volte maggiori rispetto ai più grandi brillamenti solari“.

Inoue e coautori hanno utilizzato il telescopio Seimei da 3,8 metri in Giappone e il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA per monitorare il sistema stellare binario V1355 Orionis, che rilascia frequentemente superflare su larga scala.

“Siamo riusciti a catturare un superflare con osservazioni continue ad alta risoluzione temporale,” hanno spiegato gli autori dello studio. “La nostra analisi dei dati mostra che il superflare ha avuto origine da un fenomeno noto come eruzione di prominenza“. “Il calcolo della velocità dell’eruzione richiede alcune ipotesi su aspetti che non sono direttamente osservabili, ma anche le stime più prudenti superano di gran lunga la velocità di fuga della stella (347 km/s), indicando che l’eruzione della protuberanza è stata in grado di svincolarsi dalla gravità della stella e svilupparsi in CME“. “L’eruzione della protuberanza è stata anche una delle più massicce mai osservate, trasportando trilioni di tonnellate di materiale“.

I risultati sono stati pubblicati sull’Astrophysical Journal.