Svelato il mistero degli UFO del 14 marzo a Salerno

Come un macigno arrivano le prove concrete che pongono fine al dibattito sui presunti oggetti volanti non identificati ripresi a Salerno il 14 Marzo 2023 alle ore 07:10 del mattino. A mostrare le prove è il Presidente di A.R.I.A. (associazione ricerca italiana aliena) fondata dall’investigatore ufologo Angelo Maggioni. E’ così che l’ufologo spiega come è venuto a tali conclusioni, acquisendo direttamente il filmato originale della ripresa, che precisa sfornito di audio in quanto lo stesso veniva eliminato dal testimone in persona, così come è un dato di fatto che il testimone abbia contattato altri due centri ufologici importanti tra questi il MUFFON e come questi due centri abbiano definito palloni gli oggetti ripresi… che gli stessi parlino di palloni di color rosso a forma di cuore proprio come fece l’ufologo Maggioni.

“Una volta acquisito il filmato originale si è proceduto alla prima fase di analisi tecnica e per farlo si è ricorsi a ben 5 programmi specializzati e molto costosi (dai 2000 euro in su) programmi che vengono utilizzati negli ambienti investigativi come tribunali, forze dell’ordine, NASA ecc affidabili e molto precisi che non lasciano ombre di dubbio sui risultati finali. Una delle contestazioni da parte di chi aveva indagato il caso era che non potevano essere palloni in quanto non capaci di viaggiare controcorrente , così come non vi erano segni di fili che potessero spiegare del perchè i quattro oggetti viaggiavano a distanza predefinita e forzata. Finalmente dopo un lungo lavoro siamo in grado di mostrare i fili complici di questa forzata compattezza tra gli oggetti, presumibilmente i fili sono trasparenti (Nylon ?) e dunque difficilmente possono essere visti ad occhio nudo , a maggior ragione se la distanza di osservazione è elevata. Il programma in questione ha esaminato ben 17874 frame che compongono il filmato, uno ad uno evidenziando ogni minimo dettaglio , compresi i giochi luce ombra che hanno avuto un ruolo fondamentale per scovare i fili, infatti ogni qualvolta , nella parte finale del video, che i palloncini venivano “bagnati” dai raggi solari , questi evidenziano anche i fili presenti rilevandone la presenza . Ci sono volute ben 12 ore di lavoro da parte dei programmi per ottenere un risultato soddisfacente , risultato che a mio avviso pone fine in modo definitivo al mistero degli oggetti volanti di Salerno“. Così ha spiegato l’ufologo che come sempre attuando razionalità e onestà intellettuale mette in guardia da chi insegue il facile sensazionalismo e speculazione , falso allarme l’invasione aliena è rimandata. Per contattare l’associazione potete farlo scrivendo al numero WhatsApp 3518182205 o alla mail maggioniangelo71@gmail.com