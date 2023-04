La Svezia lancia un razzo di ricerca: cade per errore in Norvegia

MeteoWeb

Un razzo di 9 metri di lunghezza, partito dalla base di ricerca aerospaziale della Svezia, è caduto erroneamente in territorio norvegese, come riportato dal quotidiano norvegese Vg. Stamattina, alle 7.20, il razzo utilizzato per ricerche scientifiche è decollato dalla stazione aerospaziale di Kiruna, situata nell’Artico svedese. Dopo aver raggiunto un’orbita a un’altezza di 250km, dove sono stati condotti esperimenti a gravità zero, il razzo è andato fuori rotta ed è caduto in un’area montuosa a 15km all’interno della vicina Norvegia, ben 40km a ovest dal punto in cui avrebbe dovuto atterrare. La zona in cui è atterrato il razzo è disabitata e, sempre secondo Vg, dista 10km dal centro abitato più vicino.

L’incidente è stato reso noto attraverso un comunicato diffuso dal centro di ricerca, ancora prima di informare le autorità norvegesi. Ciò ha provocato l’irritazione di Oslo. “La caduta di un missile di questo tipo è un incidente molto grave che può causare ingenti danni. Quando si verifica una simile violazione dei confini territoriali, è fondamentale che i responsabili informino immediatamente le autorità norvegesi competenti attraverso i canali appropriati“, ha dichiarato all’agenzia norvegese Ntb la portavoce del ministero degli Affari Esteri norvegese, Ragnhild Haland Simenstad. Il Ministero degli Esteri norvegese ha affermato che le autorità prendono “molto seriamente” qualsiasi attività non autorizzata dalla sua parte del confine.