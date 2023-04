Svizzera: i ghiacciai potrebbero sparire entro il 2100

MeteoWeb

Con una copertura nevosa inferiore di circa il 30% rispetto alla media degli ultimi 10 anni, il 2023 sembra essere un’altra stagione negativa per i ghiacciai svizzeri. Lo ha dichiarato all’AFP lo scienziato Matthias Huss che cura il loro monitoraggio. Come ogni anno ad aprile, si raggiunge il massimo della copertura nevosa, lo studioso, responsabile della Rete svizzera di rilevamento glaciologico (GLAMOS) e il suo team hanno effettuato una campagna di misurazione su circa 15 ghiacciai svizzeri.

“Quest’anno le condizioni sono abbastanza simili a quelle del 2022, che ha registrato perdite di ghiaccio record. Ancora una volta, abbiamo poca neve“, ha sostenuto il glaciologo svizzero in un’intervista all’AFP. “Non in tutte le regioni la situazione è così drammatica come nel 2022, ma siamo comunque ben al di sotto della media”, ha continuato. La quantità di neve che ricopre i ghiacciai svizzeri quest’anno è di circa il 30% inferiore alla media degli ultimi 10 anni, “ci sono persino regioni con un deficit fino al 50%“, ha aggiunto Huss.

Lo scioglimento dei ghiacciai in Svizzera

“Questo ci dice che i presupposti per la prossima estate sono al momento pessimi. Ma non possiamo dire se la prossima estate si verificherà di nuovo una fusione record“, ha aggiunto. Tutto dipende “dalle temperature future“. La copertura nevosa è doppiamente importante per i ghiacciai perché li “nutre” e fornisce uno strato protettivo in estate. Per la prima volta quest’anno sono state effettuate misurazioni del manto nevoso su un ghiacciaio a circa 4.100 metri di altitudine.

“La profondità della neve era di 0 cm. Non c’era proprio nulla. È stato sorprendente“, ha osservato Huss. La situazione è “grave per i ghiacciai quando, anche a 4.000 metri, non c’è neve verso la fine dell’inverno“. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite (WMO), gli ultimi otto anni sono stati i più caldi mai registrati e la temperatura media globale nel 2022 è stata di 1,15°C superiore a quella dell’era preindustriale (1850-1900).

Una situazione drammatica

Nelle Alpi, i ghiacciai si sono sciolti a ritmi record per una combinazione di scarsa copertura nevosa invernale, dell’arrivo della polvere sahariana nel marzo 2022 e delle ondate di calore tra maggio e inizio settembre. In Svizzera, si registra una situazione drammatica. Difatti, i ghiacciai hanno perso il 6% del loro volume di ghiaccio tra il 2021 e il 2022, rispetto a un terzo tra il 2001 e il 2022.

Huss è preoccupato dalla velocità con cui il volume dei ghiacciai diminuisce di anno in anno. “Il 2022 è stato un record assoluto. E ciò che mi colpisce è che ora, alla fine dell’inverno, abbiamo una situazione di nuovo molto particolare“. Secondo il WMO, non può essere arrestato lo scioglimento dei ghiacciai, a meno che non si crei un modo per rimuovere la CO 2 dall’atmosfera.

Le speranze per l’estate

Huss ha affermato che la scomparsa dei ghiacciai è un “simbolo del cambiamento climatico“, ma la loro perdita avrà anche molteplici effetti sull’uomo a breve termine, come il turismo e i rischi naturali, ma anche a lungo termine, poiché alimentano fiumi e dighe idroelettriche. Una parte significativa dell’acqua che alimenta il Rodano e il Reno in un’estate calda e secca proviene dai ghiacciai alpini, consentendo alle persone di affrontare meglio le siccità estive. Ma Huss non perde le speranze.

“Se riusciamo a limitare il riscaldamento globale a 1,5°C o 2°C, possiamo ancora salvare circa un terzo del volume dei ghiacciai alpini“, ha detto. “Ma se il cambiamento climatico supererà i quattro gradi, ci sarà una perdita quasi totale dei ghiacciai entro il 2100“, ha concluso.