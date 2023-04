Svizzera: per la prima volta in Europa all’asta uno scheletro di tyrannosaurus rex

MeteoWeb

Come si preannunciava nei giornali da diverse settimane oggi uno scheletro di tyrannosaurux rex è stato messo in vendita all’asta a Zurigo. Il fossile, denominato “Trx-293 Trinity” ed è montato su un telaio, è datato a 67 milioni di anni fa durante il Cretaceo superiore (tra i 70 e i 65 milioni di anni fa) e ha un’altezza di 3,9 metri e una lunghezza di 11,6.

La casa d’aste Koller ha messo in vendita il reperto fossile, che appartiene già ad una collezione privata. Si parla di un prezzo di circa 8,1 milioni di euro. “Trx-293 Trinity” è il risultato dell’assemblaggio delle ossa di tre tirannosauri diversi, – da ciò il nome – ritrovate in Montana e nel Wyoming tra il 2008 e il 2013. Secondo quanto comunicato da Koller, può essere considerato originale per il 50%.

La Svizzera sta creando un precedente non da poco, in quanto per la prima volta in Europa, andrà all’asta il fossile di un T-Rex, il gigante carnivoro che ha dominato la Terra per due milioni di anni.