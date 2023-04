Tartarughe marine: i rischi dell’innalzamento del livello del mare sulla nidificazione | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Secondo uno studio pubblicato su Scientific Reports, l’innalzamento del livello del mare potrebbe portare all’inondazione di terreni riproduttori di tartarughe marine in Australia, Repubblica Dominicana, Costa Rica e USA. I risultati suggeriscono che le inondazioni potrebbero contribuire alla perdita di siti di nidificazione delle tartarughe e che i nidi di tartaruga in pelle potrebbero essere particolarmente vulnerabili.

Marga Rivas e i colleghi hanno stimato la probabilità di inondazioni in scenari moderati e elevati di emissione di gas serra (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) percorsi di concentrazione rappresentativi (RCP) 4.5 e 8.5) tra il 2010 e le 2100 in 2.835 località di nidi di tartaruga marine all’interno di sette terreni di riproduzione. I terreni riproduttivi erano situati nella spiaggia di Mondonguillo (Costa Rica), nella penisola di Guanahacabibes (Cuba), nell’isola di Saona (Repubblica Dominicana), nella costa dell’Ecuador, Raine Island (Australia), St George Island (Florida, USA) e Sint Eustatius (Paesi Bassi dei Caraibi). I terreni riproduttivi erano usati da cinque specie di tartaruga marina: leatherback, leggerhead, Hawksbill, Olive Ridley e Green.

Gli scenari futuri per le tartarughe marine

Gli autori hanno rilevato che, in uno scenario di emissioni moderate di gas serra, le aree di riproduzione situati su spiagge pianeggianti erano più vulnerabili alle inondazioni, con il 100% dei nidi situati sull’isola di Raine e sull’isola di Saona — all’interno di terreni riproduttivi a basse altitudine su spiagge pianeggianti — si stima saranno vulnerabili alle inondazioni entro il 2050. Analogamente, gli autori stimano che il 100% dei nidi di St George Island e Mondonguillo potrebbero essere vulnerabile alle inondazioni.

All’interno dei terreni riproduttivi di molte specie di tartaruga, gli autori stimano che i nidi possano essere particolarmente vulnerabili alle inondazioni a causa delle differenze nei luoghi di nidificazione preferiti da ciascuna specie. Alcuni tipi di tartarughe tendono a nidificare nelle aree aperte vicino alla linea dell’alta marea, mentre le Hawksbill e le tartarughe verdi tendono a nidificare in altezza vicino alle dune e alle ripide a St Eustatius, gli autori stimano quindi che, in uno scenario di emissioni moderate, in media, il 50% di pelle, il 18% di Hawksbill e il 13% dei nidi di tartaruga verdi potrebbero essere vulnerabili alle inondazioni entro il 2050.

Le inondazioni

Mentre le tartarughe marine tornano a nidificare sulle stesse spiagge su cui si sono schiuse, gli autori ipotizzano che l’innalzamento del livello del mare potrebbe portare a nidificare molte tartarughe sulle spiagge allagate e che questo potrebbe avere un impatto negativo sul numero di tartarughe che si schiudono.

Essi notano che gli impatti a lungo termine di questo sulle popolazioni di tartarughe marine sono attualmente poco chiari, poiché sono necessarie ulteriori ricerche per verificare quanto rapidamente le tartarughe possano adattarsi alle inondazioni degli habitat di nidificazione delle tartarughe. Gli autori suggeriscono che le loro scoperte evidenziano la necessità di strategie per mitigare l’impatto dell’innalzamento del livello del mare e migliorare la resilienza delle tartarughe marine come il rifornimento di sabbia sulle spiagge nidificate, il trasferimento dei nidi e l’uso di incubatori di tartarughe.

