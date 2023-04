Temperature glaciali tra Alto Adige e Veneto: nuovo record per la Dolina di Campoluzzo | DATI

MeteoWeb

Instabilità protagonista dello scenario meteo in Italia: le condizioni sono caratterizzate da un clima dal sapore tardo invernale dovuto ad un’irruzione di aria fredda proveniente dalla Scandinavia. La colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero in molte località dell’Alto Adige e del Veneto, non solo in montagna.

Ad Asiago registrata una temperatura minima di -9,4°C, a Cortina d’Ampezzo -6,5°C e a Belluno -2,3°C. Record per la Marmolada con -15,4°C, seguita da Passo Cimabanche con -12,1°C, e Piana di Marcesina -10,1°C. Il record del freddo, come spesso accade per il particolare microclima, spetta alla Dolina di Campoluzzo con -18,6°C, e a Paludetto di Misurina con -14,4°C.

Temperature gelide anche in Alto Adige: a Sesto e St.Jakob/Pfitsch la colonnina di mercurio è scesa a -10°C, a Corvara -9°C e Selva Gardena -8°C, secondo quanto riferisce il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera in Val Ridanna nei pressi della linea di confine con l’Austria la temperatura è di -15°C. Stesso valore anche ai 3.328 metri di Cima Beltovo. Domani sarà un po’ più mite, ha proseguito l’esperto, smentendo le voci secondo cui che in questi giorni farebbe più freddo che a Natale. “A Bolzano la massima a Natale era di +8°C e ora di +18°C, a Dobbiaco a Natale di +2°C e ora di +7°C. Anche le minime erano più basse,” ha precisato il meteorologo.

Nei meleti della valle dell’Adige anche nella seconda delle tre notti previste di gelo di questa “ondata di freddo” di aprile è stata messa in funzione l’irrigazione antibrina che crea uno strato di giaccio sugli alberi per impedire danni alla fioritura, creando spettacolari paesaggi di ghiaccio.

