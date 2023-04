Meteo, le temperature minime di oggi: -7°C a Cesarò

MeteoWeb

Da oggi condizioni meteo in peggioramento per l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali anche nel weekend di Pasqua. Di seguito le temperature minime registrate oggi, 7 aprile 2023, in alcune località italiane:

-7°C a Cesarò

a Cesarò -6°C a Serravalle di Chienti, Posta, Cascia

a Serravalle di Chienti, Posta, Cascia -5°C a Leonessa, Cittareale, Etna Nord

a Leonessa, Cittareale, Etna Nord -3°C a Monteleone di Spoleto, Isernia

a Monteleone di Spoleto, Isernia -2°C a Capracotta, Arezzo, Norcia, Piazza Armerina

a Capracotta, Arezzo, Norcia, Piazza Armerina -1°C a Cortina d’Ampezzo, Belluno, Foligno, Benevento, L’Aquila

a Cortina d’Ampezzo, Belluno, Foligno, Benevento, L’Aquila 0°C a Vercelli, Asti, Alessandria, Fiumicino, Avellino, Pesaro, Senigallia

a Vercelli, Asti, Alessandria, Fiumicino, Avellino, Pesaro, Senigallia +1°C a Firenze, Treviso, Pistoia

a Firenze, Treviso, Pistoia +2°C a Prato, Udine, Siena, Todi, Spoleto, Terni, Campobasso, Fano, Cosenza

a Prato, Udine, Siena, Todi, Spoleto, Terni, Campobasso, Fano, Cosenza +3°C a Pordenone, Novara, Vicenza, Perugia, Viterbo, Tivoli, Frosinone, Caltanissetta

a Pordenone, Novara, Vicenza, Perugia, Viterbo, Tivoli, Frosinone, Caltanissetta +4°C a Pisa, Fidenza, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Viareggio, Latina, Salerno, Ancona, Chieti, Brindisi, Lecce, Alghero, Porto Torres

a Pisa, Fidenza, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Viareggio, Latina, Salerno, Ancona, Chieti, Brindisi, Lecce, Alghero, Porto Torres +5°C a Roma, Bolzano, Trento, Bologna, Trieste, Padova, Biella, Bergamo, Ferrara, Reggio Emilia, Piombino, Fermo, Pescara, Barletta, Catanzaro, Catania, Siracusa, Sassari

a Roma, Bolzano, Trento, Bologna, Trieste, Padova, Biella, Bergamo, Ferrara, Reggio Emilia, Piombino, Fermo, Pescara, Barletta, Catanzaro, Catania, Siracusa, Sassari +6°C a Venezia, Verona, Milano, Monza, Lodi, La Spezia, Piacenza, Macerata, Bisceglie, Bari, Taranto, Oristano

a Venezia, Verona, Milano, Monza, Lodi, La Spezia, Piacenza, Macerata, Bisceglie, Bari, Taranto, Oristano +7°C a Torino, Civitavecchia, Frascati, Termoli, Pantelleria

a Torino, Civitavecchia, Frascati, Termoli, Pantelleria +8°C a Sorrento, Cagliari

a Sorrento, Cagliari +9°C a Vieste, Imperia, Palermo

a Vieste, Imperia, Palermo +10°C a Genova, Napoli

a Genova, Napoli +11°C a Ponza

a Ponza +12°C a Savona

a Savona +13°C a Lampedusa