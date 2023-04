Tempesta in Canada, la pioggia gelata paralizza il Québec | FOTO

MeteoWeb

Oltre un milione di persone sono senza elettricità nel Canada orientale a causa di una tempesta che ha danneggiato la rete. In Québec è in vigore un’allerta per pioggia gelata. Le autorità hanno avvertito che “un accumulo di ghiaccio potrebbe rompere i rami degli alberi“. Oltre 945mila utenze della Hydro-Québec erano senza elettricità intorno all’una di mattina di giovedì, su un totale di 4,5 milioni.

“I guasti sono causati principalmente dalla caduta di rami o alberi che cedono sotto il peso del ghiaccio“, ha spiegato sul proprio sito il fornitore di energia elettrica. Quasi la metà si trova a Montreal, dove le squadre cittadine stavano lavorando per ripulire le strade danneggiate da alberi spezzati e fili tagliati.