Gigantesca tempesta di sabbia in Cina: Pechino avvolta in una foschia arancione | FOTO e VIDEO

Almeno 409 milioni di persone sono state colpite da una tempesta di sabbia in Cina, riferiscono le autorità meteorologiche del Paese. Dopo aver avuto origine nella Mongolia meridionale, una “pesante tempesta di sabbia” ha attraversato la capitale cinese Pechino e altre regioni settentrionali, comprese le province della Mongolia interna, Heilongjiang e Xinjiang, ha affermato l’Amministrazione nazionale cinese delle foreste e delle praterie, aggiungendo che “ha colpito 15 regioni a livello provinciale e un totale di 409 milioni di residenti”. Si tratta della quarta tempesta di sabbia in Cina nell’ultimo mese.

Il Centro meteorologico nazionale cinese (NMC) ha emesso un “allerta blu” per tempeste di sabbia: almeno otto di queste tempeste hanno colpito la Cina settentrionale da gennaio. “La tempesta di sabbia è stata innescata da forti venti generati da un ciclone localizzato e da un fronte freddo a livello del suolo”, hanno spiegato le autorità meteorologiche. “Il rapido aumento della temperatura durante la settimana precedente ha fornito le condizioni termiche per il sollevamento di grandi quantità di sabbia dalla superficie“, è stato spiegato, aggiungendo che le scarse precipitazioni in Mongolia e in alcune aree della Cina “hanno reso le condizioni ancora più soggette a eventi meteorologici di tempeste di sabbia”.

Quest’anno, l’NMC ha dichiarato: “la Cina settentrionale ha sperimentato tempeste di sabbia più frequenti della media rispetto agli ultimi 10 anni”.

Qualità dell’aria

Le immagini della gallery in fondo all’articolo mostrano Pechino avvolta da una nuvola di foschia arancione. I forti venti e le tempeste di sabbia possono danneggiare la qualità dell’aria, influenzando la vita quotidiana, l’ambiente e alcune strutture agricole. A partire da questa mattina, l’indice di qualità dell’aria in tempo reale di Pechino era 500, indicando un grave inquinamento, con il PM10 come principale inquinante. PM10 si riferisce a particelle inalabili con un diametro di 10 micrometri o inferiore. Ci sono prove evidenti che dimostrano che l’esposizione al PM10 è associata a impatti negativi sulla salute, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ma Jun, direttore dell’Istituto per gli affari pubblici e ambientali, una società di ricerca ambientale senza scopo di lucro, ha affermato che la scarsa crescita della vegetazione nella regione del deserto del Gobi in Mongolia ha contribuito alla gravità delle tempeste di sabbia. Ha detto che uno dei motivi per cui le tempeste generalmente si verificano in primavera è perché la neve sciolta e la lenta crescita delle piante hanno lasciato vaste distese di sabbia esposta, e una delle aree con la più alta concentrazione di sabbia è proprio lungo il confine tra Cina e Mongolia.

La tempesta di sabbia più violenta finora quest’anno si è verificata il 22 marzo, quando le particelle PM10 hanno raggiunto 1.667 microgrammi per metro cubo, secondo il Centro di monitoraggio ecologico e ambientale municipale di Pechino.

