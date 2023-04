Eccezionali tempeste di grandine in Arabia Saudita: città paralizzate | VIDEO

MeteoWeb

Alcune zone dell’Arabia Saudita occidentale, in particolare la regione di Al Bahah, sono state colpite da eccezionali tempeste di grandine, che hanno paralizzato le città. Forti temporali sono stati responsabili delle straordinarie precipitazioni, che hanno provocato la chiusura di diverse strade e l’interruzione del traffico nella zona. I video a corredo dell’articolo mostrano enormi accumuli di grandine che hanno bloccato le auto sulle strade: in alcune aree, gli accumuli hanno raggiunto il metro! Il maltempo nella regione ha comportato anche forti piogge e inondazioni. I fenomeni sono avvenuti lunedì 10 aprile.

Le squadre di emergenza sono intervenute, anche con ruspe, per rimuovere la grandine dalle strade. L’autorità per l’istruzione di Al Bahah ha anche annunciato la sospensione delle lezioni per la giornata e agli studenti è stato chiesto di continuare gli studi a distanza a causa del maltempo.

Devastanti grandinate paralizzano le città in Arabia Saudita

Auto bloccate dalla grandine in Arabia Saudita