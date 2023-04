Forti tempeste e tornado nel cuore degli USA, scia di danni in Oklahoma | FOTO

MeteoWeb

Forti tempeste, accompagnate da tornado, forti venti e grandine si stanno muovendo attraverso gli Stati Uniti centrali. Il National Weather Service ha emesso allerte per Oklahoma, Kansas e Iowa. L’Oklahoma ha già segnalato diversi tornado con danni. L’emittente KFOR-TV riporta che i residenti a Sud di Oklahoma City hanno riferito di essere rimasti intrappolati nei loro rifugi sotterranei, le cassette postali sono state spazzate via e le squadre di emergenza devono usare il GPS per trovare gli indirizzi, secondo lo sceriffo della contea di McClain.

Il National Weather Service ha avvertito poco prima delle 22 ora locale che una tempesta, con un tornado, si stava dirigendo verso la città di Shawnee. La tempesta ha mostrato un comportamento irregolare e il servizio meteorologico ha chiesto ai residenti di trovare riparo. Le tempeste di questa primavera hanno generato tornado nel Sud, nel Midwest e nel Nord/Est, uccidendo decine di persone.