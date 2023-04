MeteoWeb

Un terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato questa mattina a 5 km Sud/Est da Umbertide, in provincia di Perugia. L’INGV ha registrato l’evento alle 08:56:26 ad una profondità di 9 km. La scossa è stata avvertita anche in diverse zone di Perugia. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Evacuate le scuole per le quali il Comune di Umbertide ha disposto in via precauzionale la chiusura per oggi e domani.