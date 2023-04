Violento terremoto in Russia: scene di panico in Kamchatka | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un violento terremoto magnitudo 6.5 si è verificato alle 05:06 ora italiana nella penisola della Kamchatka, in Russia, secondo quanto riporta l’Istituto geofisico statunitense USGS, che ha localizzato l’ipocentro a 105 km di profondità. Non si hanno al momento segnalazioni di vittime o danni ma testimoni diretti hanno riferito scene di panico e fughe dagli edifici. La magnitudo del sisma era stata inizialmente indicata in 5.7, ma è stata poi rivista al rialzo, 6.9 per i sismologi russi e 6.5 per l’USGS.