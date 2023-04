Tokyo colpita dalla prima tempesta di sabbia in 2 anni

MeteoWeb

Le tempeste di sabbia che hanno colpito la Cina settentrionale si sono diffuse attraverso il mare, avvolgendo i cieli dalla Corea del Sud al Giappone e portando la prima polvere gialla a Tokyo dal 2021. Particelle sono state rilevate nelle parti settentrionali e occidentali del Giappone e dovrebbero rimanere nell’area anche nelle prossime ore, secondo l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA). La visibilità potrebbe essere inferiore a 5 km in alcuni punti. Le particelle sono state rilevate a Tokyo per la prima volta in 2 anni, secondo l’emittente locale TBS, che ha citato la JMA.

In Corea del Sud, i pendolari hanno lamentato mal di gola mentre AirKorea ha avvertito che oggi tutte le regioni del Paese avrebbero avuto aria “molto malsana” a causa delle tempeste di sabbia. Il livello di polveri sottili è 10 volte superiore alla media.

L’Amministrazione meteorologica cinese ha emesso il suo 2° avviso di tempesta di sabbia della settimana, avvertendo che la qualità dell’aria era pessima e che si sarebbe diffusa in tutta la nazione, dalla Mongolia Interna a Pechino a Shanghai.