Tornado infuriano tra Sud e Midwest USA: bilancio delle vittime sempre più grave | FOTO

Le tempeste che hanno provocato decine di tornado hanno ucciso almeno 26 persone in piccole e grandi città nel Sud e nel Midwest degli USA. Il maltempo ha provocato gravi danni nella capitale dell’Arkansas e fatto crollare il tetto di una sala concerti affollata in Illinois. Tornado confermati o sospetti in almeno 8 Stati hanno distrutto case e aziende, fatto crollare alberi con relativi danni in un’ampia fascia del Paese. Segnalate 9 vittime in una contea del Tennessee, 4 nella piccola città di Wynne, in Arkansas, 4 in Illinois e 3 nella vicina Sullivan, in Indiana. Altri decessi sono stati riportati nel Tennessee e in Alabama e Mississippi, insieme a una vittima vicino a Little Rock, Arkansas dove i funzionari della città hanno confermato che più di 2.600 edifici sono stati interessati dal percorso del tornado.

A Belvidere, Illinois, una parte del tetto dell’Apollo Theatre è crollata mentre circa 260 persone stavano assistendo a un concerto heavy metal.

Tornado tra Sud e Midwest USA, stato di emergenza

Il governatore dell’Arkansas Sarah Huckabee Sanders ha dichiarato lo stato di emergenza e ha attivato la Guardia Nazionale. Sabato Sanders ha richiesto al presidente Joe Biden una dichiarazione di grave disastro per sostenere gli sforzi di recupero con risorse federali.

Il sistema di tempeste ha anche alimentato incendi nelle pianure meridionali: le autorità dell’Oklahoma hanno segnalato quasi 100 roghi venerdì. Almeno 32 persone sarebbero rimaste ferite, con più di 40 case distrutte. Le tempeste hanno anche causato condizioni di bufera di neve nell’Upper Midwest.