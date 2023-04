Non c’è pace per la Turchia, tornado colpisce zona terremotata: un morto e decine di feriti | VIDEO

MeteoWeb

Situazione sempre più drammatica in Turchia, in particolare nella regione di Kahramanmaras, nel Sud del Paese: dopo il terribile terremoto del 6 febbraio, la zona è stata colpita nelle scorse ore da un tornado che ha causato la morte di un uomo e almeno 44 feriti. Secondo quanto riporta l’emittente Trt, un tornado ha danneggiato alcune case, ma soprattutto le numerose tende allestite per gli sfollati.

Il governatore della città di Kirikkale, località maggiormente colpita dal tornando, ha segnalato 177 case danneggiate. Sei feriti versano in condizioni critiche e altri 2 sono molto gravi.

Tornado in Turchia, gravi danni nella regione di Kahramanmaras