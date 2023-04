Traghetto per le Orcadi rimane incagliato, passeggeri evacuati

MeteoWeb

Un traghetto per le isole Orcadi, a Nord della Scozia, è rimasto incagliato in quello che è stato descritto come “un grave incidente“: i passeggeri sono stati evacuati e portati a terra con le scialuppe di salvataggio. Circa 60 persone, tra cui 3 bambini e un neonato, sono sani e salvi. La compagnia di traghetti Pentland Ferries ha riferito che è stato rilevato del fumo nella sala macchine della MV Pentalina poco prima che si fermasse vicino alla sua destinazione, il villaggio di St Margaret’s Hope sulle Orcadi. La nave era appena tornata in servizio, mercoledì scorso: serve la tratta di 80 minuti da Gills Bay attraverso il Pentland Firth fino a St Margaret’s Hope.